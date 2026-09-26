«Копейка», «Чайка», ЗИС-110: какие советские машины теперь дороже новых

Старый автомобиль не всегда означает бесполезный. Для коллекционеров некоторые машины становятся настоящими сокровищами, а их стоимость может достигать миллиардов рублей. Чем меньше экземпляров сохранилось и чем ближе машина к оригинальному состоянию, тем выше ее ценность.

Почему обычная на первый взгляд «Копейка» может стать предметом гордости коллекционера? Какие советские автомобили сегодня ищут ценители? За сколько продают самые дорогие ретромашины мира? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Какие машины ценятся у коллекционеров

Какие советские авто, ретро машины покупают. Фото: www.globallookpress.com/Arnulf Hettrich via www.imago-im

ВАЗ в народе прозвали «Копейкой» не потому что она мало стоит. Раньше у машин, которые выпускались на заводах, был индекс. У этого автомобиля он 2101 — из-за единицы на конце его и стали называть «Копейкой». А еще были «Пятерки» ВАЗ-2105, «Семерки» ВАЗ-2107.

Сегодня, чем старше машины — тем больше они стоят. Самый дорогой ретроавтомобиль в истории — Mercedes-Benz 300 SLR. Один такой продали коллекционеру за 12 миллиардов рублей — по стоимости небольшого частного острова! Покупатель пожелал остаться неизвестным. Таких моделей изначально было создано только две — в 1955 году. Автомобиль разгонялся почти до 300 километров в час.

Чем больше в ретромашине сохранилось родного — тем цена выше.

«Самые ценные автомобили и мотоциклы старинные, это те, которых не касалась рука реставратора. Автомобиль, в таком состоянии, с пробегом один миллион километров, но с родной краской, стоит как примерно десять таких же отреставрированных», — говорит директор музея старинных автомобилей и мотоциклов Дмитрий Ломаков.

Как восстанавливают ретро-автомобили

Какие советские авто, ретро машины покупают. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Задача восстановления такого авто — всегда со звездочкой. Советские запчасти собирают по всей стране. Если детали сняты с производства и ни у кого не сохранились в гараже — используют «новодел».

«Все-таки фары есть шанс найти из Советского Союза, завернутые еще в эту бумагу, чтобы было написано „Сделано в СССР“. А внутренние какие-то элементы — фишки, проводка — их используем как новодел», — пояснил основатель сервиса по уходу за ретро-автомобилями Виталий Мишура.

Далеко не каждый старый автомобиль становится ретро! Главные требования — с года выпуска прошло более 30 лет, сохранились все ключевые узлы и есть заключение историко-технической экспертизы. Среди таких есть настоящие жемчужины, которыми мечтает обладать каждый коллекционер.

«Все хотят иметь ЗИЛ (легковую. - Прим. ред.), „Чайку“, все хотят иметь ЗИС-110, в крайнем случае ЗИМ, потому что их выпускали буквально раз-два и обчелся», — добавил Ломаков.

Какое еще применение находят ретро-автомобилям

Какие советские авто, ретро машины покупают. Фото: 5-tv.ru

Не все хранят старые машины, как семейную реликвию. Владелица «Вишневой девятки» Ирина Вейс пошла другим путем и не продала свою ласточку!

«Вишневая девятка появилась у меня от папы. 25 лет назад он ее купил. И весь этот период машина была в одной семье. Он ездил на ней только на дачу, поэтому она набрала пробег всего 35 тысяч километров», — рассказала Вейс.

Иногда легендарные автомобили получают вторую жизнь уже не для дороги. Некоторые умельцы делают из них диваны! Цена такой мебели — прямо пропорциональна стоимости машины. И порой тоже превышает миллион!