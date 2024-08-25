«Доминанты долголетия»: возможно ли продлить молодость и остановить старение

В наши дни многие мечтают всегда оставаться в расцвете сил. Оказывается, способ давно найден.

Лучшим средством замедления старения является стабильная физическая активность. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-гериатр, геронтолог Валерий Новоселов, отметив, что с признаками ухудшения функций организма возможно бороться.

Не так давно была обнародована работа ученых, рассказывающая о четырех главных признаках старения. Среди них потеря мышечной массы, снижение познавательной функции и ослабление памяти, повышенная утомляемость, а также ухудшенное настроение и депрессия. Согласно проведенному исследованию, чувствовать себя хорошо даже в преклонном возрасте возможно благодаря активному вижу жизни. Постоянная физическая активность борется с вышеперечисленными проявлениями.

Эксперт отметил: наша жизнь, безусловно, конечна. Рано или поздно каждый человек начинает плавно двигаться к преклонному возрасту. Только вот некоторое время назад старение запускалось намного раньше, а смертность была намного выше.

«Сейчас люди, как правило, в странах, которые называют себя экономически развитыми, живут дольше. Не дольше периоды молодости или зрелости. Живут в основном дольше за счет удлинения старости», — заметил наш собеседник.

Так, проявления увеличения этапа старения сегодня можно увидеть в полном объеме. Результатом этого процесса являются постепенное снижение жизнеспособности, ухудшение всех функций организма, а также снижение физических и интеллектуальных возможностей.

Начинает «хромать» слух, зрение, работоспособность, скорость движений, возможность свободно и быстро передвигаться. Кроме того, возникают различные заболевания, напрямую связанные с возрастом.

К счастью, в нынешнее время люди смогли отыскать главные «геропротекторы», способные замедлить процесс старения. По словам врача, лучшим средством является именно физическая активность — это подтверждают многие научные исследования. К ней относятся силовые и аэробные нагрузки, подчеркнул специалист.

«Ускорить процесс старения легко: пейте, курите, не спите, не занимайтесь физической нагрузкой, любите диван. Замедлить — очень сложно. Это целый комплекс мероприятий, я его называю „доминанты долголетия“. Физическая нагрузка, конечно, на первом месте. На втором месте сбалансированное питание. И третье — когнитивный тренинг», — заключил наш собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком возрасте люди стареют быстрее всего.