Андрей Губин высказался об отношениях Григория Лепса с 18-летней девушкой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 354 0

Андрей Губин одобрил отношения Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Разница в возрасте между артистом и его пассией — целых 44 года.

Знаменитый певец 90-х Андрей Губин одобрил отношения Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы. Роман коллеги он прокомментировал в беседе с 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

«Может быть, нормально. Главное, чтобы любовь была», — заявил он.

Кроме того, артист подчеркнул, что Григорий находится в хорошей физической форме.

Стоит отметить, что Лепс тоже посетил мероприятие в сопровождении возлюбленной. Слухи вокруг них не утихают после того, как певец представил свою новую возлюбленную на Петербургском международном экономическом форуме. Ничего удивительного, ведь разница в возрасте у них — целых 44 года.

Однако, как пишут таблоиды, отношения у пары действительно серьезные, и Лепс, похоже, планирует взять девушку в жены. Не так давно Киба опубликовала в своей сети фотографию шикарного кольца, подписав свой пост — «Коротко, но ясно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни.

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