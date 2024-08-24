Выбрался из тени: Губин впервые за много лет вышел в свет и рассказал о своей жизни

Оказывается, все это время затаившийся артист не прекращал заниматься музыкой.

Знаменитый певец 90-х Андрей Губин спустя почти 20 лет после затишья появился на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Все эти годы он не выступал на сцене из-за проблем со здоровьем, однако, несмотря на громкий камбек, Губин до сих пор не уверен, продолжит ли он музыкальную карьеру. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Стоит отметить, что артист выглядит сейчас более здоровым, чем раньше. Многие посчитали, что он окончательно пошел на поправку, поэтому все стали интересоваться, когда же стоит ожидать новых хитов.

Однако Губин поспешил расстроить публику, сказав, что точных прогнозов по поводу своего возвращения он дать не может. Если здоровье артиста не позволит ему выпускать песни, то придется отдать все свои наработки другим.

«Как только будет здоровье, сразу начну песни выпускать. Если уж пойму, что не выздоровлю, тогда отдам кому-нибудь», — признался певец.

При этом артист отметил, что все эти годы он не прекращал заниматься своим любимым делом — музыкой, поэтому у него накопилось много готовых работ.

«Я пишу музыку для себя, много пишу. Просто сейчас по здоровью не выступаю, как только, так сразу. За последнее время написал очень много хороших песен», — рассказал он.

Андрей Губин пропал со сцены после 2005 года. Несколько лет назад у него диагностировали прозопалгию — заболевание, при котором в лице возникают сильнейшие боли. По мнению медиков, недуг могло спровоцировать перенапряжение нервной системы. В те годы певец действительно много гастролировал и почти не отдыхал — это, вероятно, и сгубило здоровье Губина.

Однако если раньше певец категорично заявлял, что никогда больше будет петь, а теперь участвует в музыкальном фестивале, то это лишний раз доказывает, что в скором времени все может еще сильно поменяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Губин объявил о завершении своей музыкальной карьеры, так как последствия болезни больше не позволяют ему петь. Автор хитов «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» заявил, что вновь блеснет перед фанатами, но уже в другом образе, однако петь больше не планирует.