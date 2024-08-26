Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 76 0

Василиса Володина посоветовала не встревать в конфликты 26 августа

Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

День обещает быть сложным — сегодня важно соблюдать некоторые правила.

Недаром говорят, что понедельник — день тяжелый. Начало рабочей недели выдастся немного напряженным. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Виновато сегодня с самого утра Солнце. С первых часов до полудня по московскому времени Луна будет находиться в конфликте со светилом. Именно поэтому возникнут сложности с созданием авторских проектов.

Кроме того, стоит немного поубавить свою гордыню — приготовьтесь в случае необходимости идти на уступки, помогать окружающим и меньше думать о себе. В этот понедельник излишнее самолюбие может навредить.

С 12:00 по московскому времени и до самого конца дня Луна окажется под ударом Сатурна, что влечет за собой нервное настроение.

«Удовольствия пока недоступны: миром правит критика, ограничения и „оптимизация“. Можно почистить список контактов в телефоне, убрав людей, которые вас разочаровали», — предложила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака. Сегодня звезды приготовили кое-что особенное.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в конфликте с Солнцем: как лучше провести 26 августа

Последние новости

10:39
Не опускайте руки: что делать с ипотекой при потере работы
10:25
Залог внимательности на уроках: названы ключевые продукты для завтрака школьника
10:10
Несладкая осень: цены на какие продукты взлетят в следующем сезоне
9:56
Ложка за здоровье: раскрыты неожиданные полезные свойства манной каши
9:43
Лето не отпускает: жителей Москвы предупредили о сильной жаре в понедельник
9:30
«Попытка искупить вину»: Сырский из последних сил спасает свою карьеру

Сейчас читают

Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
«Врачи борются за ее жизнь»: женщина пострадали при атаке беспилотников на Саратов
Шоу-бизнес необходимо «причесать»: Панайотов дал совет начинающим коллегам
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака