Новогодний ценовой улов: почему красная икра подорожала в России

Может ли стоимость деликатеса опуститься?

Красная икра в России с начала года подорожала из-за проблем с добычей рыбы в 2024-м. Правда, подобный ключевой фактор - это лишь вершина айсберга из причин. Об этом в беседе с KP.RU рассказали эксперты рыболовной отрасли: президент Союза осетроводов Александр Новиков и председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Оба эксперта сошлись во мнении, что все дело в улове, цена на который год от года различается. Балашов пояснил, что в 2024 году к берегу идет крайне мало красной рыбы, но это было ожидаемо, подчеркнул эксперт. Года постоянно чередуются по размеру улова, а прошлый был крайне богат по вылову лососевых — сейчас же «рыбы нет», по мнению эксперта.

Журналисты KP.RU заметили рост стоимости на прошлогоднюю икру еще в феврале 2024. Так, цена на популярную икру «5-минутку» после Нового года повысилась почти на треть, добив до отметки немногим более 1400 рублей в Москве.

Балашов добавил, что сейчас на кошельках покупателей играют и те, кто продает ее, так рынок «приучают» к цене от восьми-десяти тысяч рублей за килограмм икры. По его словам, так они планируют переступить новую черту, в частности, ближе к концу года поднять стоимость еще на две тысячи рублей.

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