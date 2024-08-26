Под защитой науки: как нормализовать давление без таблеток

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 93 0

Кардиолог Копылов: снизить давление без лекарств можно при ежедневной ходьбе

Под защитой науки: как нормализовать давление без таблеток

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Лекарства не всегда являются единственным спасением. Какой образ жизни поможет избежать их приема?

Снизить артериальное давление без лекарств можно с помощью занятий кардиологической ходьбой. Об этом в беседе с KP.RU рассказал профессор-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

«По современным международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут пять дней в неделю», — рекомендует специалист.

Однако, по словам Копылова, такие занятия не помогут тем, кто страдаем серьезными заболеваниями, например, ожирением, сахарным диабетом или поражением сердца и сосудов. В этих случаях, возможно, без медикаментозной помощи не обойтись. Поэтому крайне важно следить за показателями.

«При умеренно повышенном уровне — до 150-159 верхнее и до 99 нижнее при отсутствии факторов риска медикаментозную терапию, как правило, сразу назначать не рекомендуется», — отмечает кардиолог.

Снизить артериальное давление можно, если избавиться от лишнего веса и сократить употребление соли до пяти граммов в сутки. Действенным способом выступает и ограничение алкоголя до одного бокала сухого вина в день, а также отказ от курения.

Кардиолог отмечает важность употребления продуктов, богатых калием. Среди них — бананы, грецкие орехи и печеный картофель. Кроме того, особую роль играет нормализация сна и избавление от стресса.

Ранее 5-tv.ru рассказал о способе, который поможет провалиться в сладкий сон за считанные минуты.

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