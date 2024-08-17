Никаких считалок: найден способ заснуть за считанные минуты

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 158 0

HuffPost: метод когнитивной перестановки помогает быстро заснуть

Никаких считалок: найден способ заснуть за считанные минуты

Фото: www.globallookpress.com / ZAM-Photography

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Этот метод поможет избавиться от навязчивых мыслей.

Справиться с бессонницей поможет метод когнитивной перестановки, который подразумевает разбор слова на буквы. Об этом сообщает издание HuffPost.

Часто бывает, что перед сном нас одолевают навязчивые мысли и думы о проблемах. Это только вызывает тревогу и мешает расслабиться. Избавиться от этой проблемы поможет метод, который посоветовал хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан.

Его суть заключается в выборе случайного слова. Его стоит мысленно разделить на буквы, а потом придумать новые слова, которые бы на них начинались.

«Продолжайте делать это, пока у вас не закончатся слова на ту или иную букву, или пока вам не надоест, а затем переходите к следующей букве», — посоветовал хирург Каран Раджан.

По его словам, это поможет человеку успокоить блуждающие мысли и расслабиться.

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