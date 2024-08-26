«Как муравей»: Виктория Боня решила покорить самую высокую гору в Альпах

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Виктория Боня начала восхождение на гору Монблан

«Как муравей»: Виктория Боня решила покорить самую высокую гору в Альпах

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая взбирается на Монблан.

Телеведущая Виктория Боня намерена покорить гору Монблан, высота которой 4809 метров над уровнем моря. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

На днях Боня опубликовала видео, где она вместе с группой пересекала ледник. По ее словам, она прошла акклиматизацию в Альпах и потом намерена дойти до своей конечной цели.

А позже звезда рассказала, что уже находится на склонах Монблан, и выложила фото, где она и ее группа сняты на большом расстоянии.

«Ваша Виктория, как муравей в горах», — написала Боня.

К слову, это уже не первое восхождение для Виктории. В прошлом году она пыталась покорить Гималаи, но из-за здоровья ей пришлось спуститься вниз. Но Боня не намерена сдаваться, в сентябре она собирается повторить свою попытку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня столкнулась с неприятной ситуацией в женском туалете.

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