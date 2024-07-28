«Буду с распущенными штанами»: подвыпившая Боня обескуражила Сеть откровениями из туалета

Телеведущая снова попала в неприятную ситуацию.

Телеведущая и блогер Виктория Боня не смогла расстегнуть штаны в туалете бара после трех выпитых бокалов шампанского. Об этом блогер пожаловалась в своем Telegram-канале.

Звезда пошла в бар с мужчиной, где она, как сама призналась, не только переела, но и немного перепила. Обычно Боня выпивает один бокал шампанского, однако в тот раз решила «пропустить» еще два, после чего направилась в дамскую комнату.

Оказавшись в туалете, Боня столкнулась с неприятной ситуацией — ее брюки не расстегивались. Даже попросив помощи у других девушек, у нее не получилось разобраться с проблемой.

«Ну все, их только можно сломать, но если сломать тогда… Ну тогда я буду с распущенными штанами. И что мне делать?» — сказала телеведущая.

Уже дома Виктория Боня смогла благополучно «выбраться» из брюк.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер и звезда «Дома-2» Виктория Боня разочаровалась в 20-летнем Саше Стоуне на съемках популярного шоу.