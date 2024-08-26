Брухунова вместе с Петросяном исполнила гимн России на концерте SHAMAN

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вместе со своей женой Татьяной Брухуновой посетили концерт музыканта Ярослава Дронова в Сочи, более известного как SHAMAN.

По словам Брухуновой, она давно следит за творчеством SHAMAN, поэтому не упустила возможность посетить его концерт. Сам артист в ходе выступления исполнил не только свои известные хиты, но и гимн России. Петросян с супругой не смогли удержаться — на протяжении всей песни они подпевали артистую

Супруга комика получила невероятные эмоции, она старалась делиться с поклонниками каждым моментом, проведенным на выступлении Дронова. Она также посоветовала всем посетить его концерт, чтобы получить мощный «заряд любви к своей стране».

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда у Татьяны Брухуновой начался роман с Евгением Петросяном.

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