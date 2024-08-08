До развода: Брухунова впервые раскрыла, когда у нее с Петросяном начался роман

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Брухунова призналась, что начала жить с Петросяном за шесть лет до развода

До развода: Брухунова впервые раскрыла, когда у нее с Петросяном начался роман

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Чувства вспыхнули между юмористом и директором его театра, когда Татьяне было 23 года, а Евгению — 66 лет.

Жена известного юмориста Евгения Петросяна, 35-летняя Татьяна Брухунова, дала интервью, в котором назвала точную дату начала ее отношений с супругом.

Ранее считалось, что роман пары начался в 2018 году, когда экс-супруга Петросяна Елена Степаненко подала на развод. Но в этот раз Татьяна проболталась, что жила с Евгением и любила его с 2012 года.

«Как прожить с творческим человеком, который всего себя отдает работе, известным человеком, на котором огромный груз ответственности, 12 лет без чувств? Как можно?»— заявила она на YouTube-канале Ксении Князевой.

Из слов Брухуновой выходит, что она начала жить с Петросяном за шесть лет до его развода со Степаненко. Кстати, в тот момент Татьяне было 23 года, а Евгению — 66 лет.

От Петросяна Татьяна родила сына Вагана и девочку Матильду, появление которой на свет удивило всех — никто не видел Брухунову беременной. Пользователи сомневаются, что малыша выносила она сама — подозревают в тайном контракте с суррогатной мамой. Однако звездные родители это категорически отвергают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова показала свою фигуру в купальнике.

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