«Обсуждаются варианты»: назван возможный срок появления новых программ льготной ипотеки

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Депутат Аксаков допустил появление новых программ льготной ипотеки осенью

«Обсуждаются варианты»: назван возможный срок появления новых программ льготной ипотеки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мера нацелена на привлечение молодых инновационных кадров в регионы.

В России могут появиться осенью новые программы льготной ипотеки, нацеленные на привлечение молодых инновационных кадров в регионы. Сейчас они находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Lenta.ru.

«Сейчас обсуждаются разные варианты по развитию льготной ипотеки за пределами столичного региона, где нужны кадры. В том числе, инновационные, молодые. Но пока все это находится на уровне обсуждений, говорить о том, что законопроект появится завтра, нельзя», — сказал он.

Во многих регионах нужно закрепить продвинутых специалистов. Некоторые программы для них, вероятно, появятся осенью. Как объяснил Аксаков, для закрепления кадров там, где они нужны, следует, в том числе, внедрить льготную ипотеку.

Однако на внедрение новых льгот нужно внимательное обсуждение и системный взгляд. Также есть и такой фактор, который связан с ограниченностью бюджетного ресурса. Следует опираться на имеющиеся возможности, подчеркнул депутат.

Прежде сообщалось, что российские банки в три раза сократили выдачу ипотеки. Завершение льготных госпрограмм привело к ощутимому спаду в сегменте жилищного кредитования. Так, в июле граждане взяли порядка 300 миллиардов рублей в качестве ссуд на покупку жилья. Похожие показатели фиксировались, например, в пандемийном 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать с ипотекой при потере работы. Экономист Андрей Лобода дал оказавшимся в трудном финансовом положении людям ценный совет.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.77
0.17 102.49
0.88
Луна дружит с Меркурием: как лучше провести 27 августа

Последние новости

10:21
«Вызовут болевой синдром»: какие рюкзаки опасны для здоровья школьника
10:11
Луна дружит с Меркурием: как лучше провести 27 августа
10:04
Затухание поляков: какие страны начали отказываться от поддержки Украины
9:50
Жертвы аферистов: как липовые мастера обманывают доверчивых пенсионеров
9:39
Погибшая в ДТП блогер Хайлова приходит к друзьям во снах: «Не обманывай меня. Я же не умерла?»
9:22
Определенные предметы: психолог объяснила, в каком порядке дети должны делать уроки

Сейчас читают

Всю Украину перевели на экстренные отключения : Россия наносит ответный удар
«Популярность не всегда несет хорошую репутацию»: как стать звездой в соцсетях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака