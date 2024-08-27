«Обсуждаются варианты»: назван возможный срок появления новых программ льготной ипотеки

Мера нацелена на привлечение молодых инновационных кадров в регионы.

В России могут появиться осенью новые программы льготной ипотеки, нацеленные на привлечение молодых инновационных кадров в регионы. Сейчас они находятся на стадии обсуждения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Lenta.ru.

«Сейчас обсуждаются разные варианты по развитию льготной ипотеки за пределами столичного региона, где нужны кадры. В том числе, инновационные, молодые. Но пока все это находится на уровне обсуждений, говорить о том, что законопроект появится завтра, нельзя», — сказал он.

Во многих регионах нужно закрепить продвинутых специалистов. Некоторые программы для них, вероятно, появятся осенью. Как объяснил Аксаков, для закрепления кадров там, где они нужны, следует, в том числе, внедрить льготную ипотеку.

Однако на внедрение новых льгот нужно внимательное обсуждение и системный взгляд. Также есть и такой фактор, который связан с ограниченностью бюджетного ресурса. Следует опираться на имеющиеся возможности, подчеркнул депутат.

Прежде сообщалось, что российские банки в три раза сократили выдачу ипотеки. Завершение льготных госпрограмм привело к ощутимому спаду в сегменте жилищного кредитования. Так, в июле граждане взяли порядка 300 миллиардов рублей в качестве ссуд на покупку жилья. Похожие показатели фиксировались, например, в пандемийном 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать с ипотекой при потере работы. Экономист Андрей Лобода дал оказавшимся в трудном финансовом положении людям ценный совет.