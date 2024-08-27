«Метастазы в печени»: жена Кушанашвили рассказала о его борьбе с раком

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 94 0

Жена Кушанашвили сообщила, что у него рак сигмовидной кишки

«Метастазы в печени»: жена Кушанашвили рассказала о его борьбе с раком

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Супруга 54-летнего телеведущего Ольга Фролова заявила, что его спасли чудом.

Известному телеведущему Отару Кушанашвили диагностировали онкологическое заболевание в четвертой стадии. Об этом сообщила его жена Ольга Фролова в эфире федерального телеканала.

Она рассказала, что в начале лета, когда телеведущий попал в больницу, ему сначала не могли поставить правильный диагноз. Тогда у Кушанашвили раздулся живот и началась интоксикация. В Красногорской больнице его срочно прооперировали, причем счет жизни телеведущего шел уже на часы.

«Если бы еще подождали пять-шесть часов, то спасти бы уже не удалось», — отметила Фролова.

Позднее выяснилось, что у 54-летнего Кушанашвили злокачественная опухоль, из-за которой ему пришлось удалить часть кишечника.

«У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы есть в печени», — поделилась Фролова.

Она добавила, что опухоль нашли, когда она еще не была окончательно запущена, поэтому врачи дают хорошие прогнозы. Сам телеведущий уже выписался из больницы и приступил к съемкам своей программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кушанашвили назвал певицу Ларису Долину идиоткой из-за того, что она несколько месяцев переводила мошенникам миллионы рублей.

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