«Мое сердце разбито»: певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 132 0

Певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

«Мое сердце разбито»: певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Родные знаменитой артистки ушли из жизни в минувшие выходные.

Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри в один день потеряла сразу двоих близких людей: 87-летнюю мать Патрисию и 63-летнюю сестру Элисон. На прошлых выходных обе женщины скончались, передает People.

«Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в минувшие выходные. К сожалению, в результате трагического стечения обстоятельств моя сестра погибла в тот же день», — сообщила обладательница «Грэмми», поблагодарив всех поклонников за поддержку и уважение к ее личной жизни в это трудное время.

Исполнительница отметила, что очень рада, что смогла провести вместе со своей мамой последнюю неделю перед трагедией. Причины смертей родственников знаменитость не назвала.

Прекрасные вокальные данные Кэри унаследовала именно от матери. Патрисия была оперной певицей и преподавателем по вокалу. Однако отношения матери и дочери не всегда были хорошими. В своих мемуарах артистка писала о непростом общении с мамой, при котором она испытывала «радугу эмоций».

Со страшней сестрой Элисон у звезды также бывали непростые времена. Артистка признавалась, что «эмоционально и физически было безопаснее не иметь никаких контактов» с сестрой, а также братом Морганом.

После вышедших в 2020 году мемуаров Элисон даже подавала в суд на сестру, заявив, что выход книги стал для нее «огромным потрясением».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывшая возлюбленная Мэттью Перри заявила об ошибке в расследовании его смерти.

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