«Это начало»: Игорь Николаев удивил переменами во внешности

Знаменитость решил привести себя в форму после инфаркта в прошлом году.

Игорь Николаев заявил, что находится в процессе похудения. Результаты уже заметили гости и участники конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2024», на котором знаменитый певец и композитор появился в сопровождении своей супруги Юлии Проскуряковой.

«Я только в процессе похудения. Это начало. Держу себя в руках!» — поделился Николаев в беседе с «МК».

Николаев добавил, что уже восстановился после инфаркта. Сейчас у него все хорошо.

В середине сентября прошлого года стало известно об экстренной госпитализации Николаева с помещением в реанимацию. По данным ряда СМИ, у народного артиста РФ обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Позднее сообщалось, что певцу провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, после чего перевели в стационар. В конце сентября появилась информация, что Николаев поправляется, занимаясь гимнастикой и ЛФК.

Известно, что 64-летний певец и композитор перенес не один инфаркт за последние несколько лет. Первый приступ случился в 2021 году, а потом и в январе 2023-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Игорь Николаев потребовал от блогера Карины Мурашкиной 1,5 миллиона рублей за видео под его песню.