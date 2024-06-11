Игорь Николаев потребовал от известного блогера 1,5 миллиона рублей за использование его песни

Канал на YouTube Карины Мурашкиной был удален по требованию певца без возможности восстановления.

Певец Игорь Николаев потребовал от блогера Карины Мурашкиной 1,5 миллиона за видео под его песню. Об этом инфлюенсер сообщила в своем Telegram-канале.

Мурашкина рассказала, что сумма претензии Николаева постоянно растет, хотя причины ей непонятны. Блогер акцентировала, что нужно быть очень осторожными со звездами российского шоу-бизнеса, ведь она просто сняла видео под песню «Выпьем за любовь», а в ответ получила злостную реакцию и блокировку своего канала, который долго создавала.

«Вот так. Снимаешь контент. Популяризируешь артистов, а потом от тебя миллионы требуют. Это из-за него и его команды мне удалили ютуб, который я поднимала с колен пять лет. Каждого подписчика по крупиночки собирала», — рассказала Мурашкина.

Карина Мурашкина стала известна благодаря своим коротким юмористическим роликам. Действительно, композиция «Выпьем за любовь» в них звучит довольно часто. Это целая рубрика, серия вайнов, в которых Мурашкина, сидя в общественном транспорте, внезапно достатает фляжку и, делая глоток, предлагает соседям — простым пассажирам — угоститься. Те улыбаются и, как правило, отказываются. На фоне играет бессмертная песня Николаева.

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