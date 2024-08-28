В США человек погиб от вируса энцефалита лошадей впервые за десять лет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Переносчиками опасного недуга являются насекомые — комары, а вакцины от него не существует.

В США человек погиб от вируса энцефалита лошадей впервые за десять лет

Фото: www.globallookpress.com / Braulio Jatar

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В американском штате Нью-Гемпшир зафиксирован первый за десять лет случай гибели человека от вируса восточного энцефалита лошадей. Жертвой стал 41-летний житель города Хэмпстед. Об этом сообщают журналисты CBS News со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Как рассказали члены семьи умершего, он был здоров, не имел сопутствующих заболеваний. Мужчину госпитализировали с симптомами поражения центральной нервной системы, он скончался через неделю. Последний случай заражения человека в Нью-Гэмпшире был зарегистрирован в 2014 году, тогда вирус подхватили трое, двое умерли.

Восточный энцефалит лошадей — редкая вирусная инфекция, опасная также для людей, она распространена в Северной и Южной Америках. Переносчиками являются только инфицированные комары. Люди обычно переносят недуг в легкой форме, но он может протекать и с тяжелыми поражениями центральной нервной системы вплоть до летального исхода. Вакцины против вируса не существует.

Защита от насекомых — один из важнейших аспектов поездок в эндемичные регионы. В путешествиях необходимо пользоваться репеллентами, фумигаторами и москитными сетками. В случае появления симптомов заболевания (даже небольшом повышении температуры тела) по возвращении стоит обратиться за медицинской помощью, сообщив врачу о месте недавнего пребывания.

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