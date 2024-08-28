Горячая точка: российские войска завершают освобождение Часова Яр

Этот город украинские националисты превратили в мощный укрепрайон.

В ДНР российские бойцы завершают освобождение Часова Яра. Этот город ВСУ превратили в мощный укрепрайон. Его взятие позволит занять одну из стратегических высот и открыть дорогу к наступлению на Славянск. Решающее значение при штурме играют артиллерия и боевые дроны. За работой военных наблюдает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Окрестности Часового Яра. Еще недавно здесь шли тяжелые бои. И это большая удача, что здесь сейчас можно днем проехать на машине.

Периодически приходится вот так стоять возле зданий, где есть хоть какая-то крыша, какой-то навес. До фронта очень близко. Рядом находятся поля. Тут буквально километр — и видно, что идут бои. Черный дым практически повсюду.

Спускаемся в подвал к бойцам добровольческой бригады «Эспаньола». Изначально она была собрана из футбольных фанатов, но сейчас в их ряда сражаются добровольцы со всей страны. Вот «Жур», например, не так давно сам работал на федеральное СМИ и писал репортажи об СВО. А сейчас готовит к запуску дрон-камикадзе.

Цель находится в самом центре нового микрорайона в Часовом Яре. Но на подлете к точке пилот разведчика неожиданно замечает гражданских.

Гражданских из пылающего от боев города ВСУ даже не пытались эвакуировать. Так, говорят наши бойцы, проще прятаться от постоянных ударов.

«Мы сегодня утром видели, что дед гражданский какой-то, ехал на велосипеде к себе домой. Никто его оттуда не эвакуировал. И гражданских до сих пор можно встретить в Часове Яре. На самом деле вот даже мы посмотрим на последние дни. Мы чаще видим гражданских, чем ВСУшников», — отмечает оператор БПЛА бригады «Эспаньола» с позывным «Жур».

Но при этом о каждом их передвижении бойцы «Эспаньолы» знают. Уничтожают врага комбинированными ударами. Сначала дронами, а затем артиллерией.

Вся информация, в том числе от смежных подразделений, которые воюют на этом участке — стекается в информационно-аналитический центр «Мелодия». Здесь знают обо всем: где находятся склады с боеприпасами, кто из высокопоставленных генералов прибыл с проверкой и даже что едят на завтрак украинские националисты.

«Это Константиновка. Наш враг сейчас покупает в магазинах вкусняшки. Спит. Занимается своим бытом. И даже не подозревает, что за каждым его шагом мы следим», — говорит старший аналитик-разведчик с позывным «Топаз».

Большая часть Часового Яра уже перешла под российский контроль. А его полное освобождение даст хорошие дальнейшие перспективы для продвижения наших войск.