Губернатор Севастополя заявил об отражении атаки ВСУ в акватории Черного моря

Боевики использовали не только беспилотники, но и морскую технику.

Силы Черноморского флота и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Севастополя. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и три безэкипажных катера ВСУ. Развожаев пояснил, что это произошло на значительном удалении от берега.

Согласно данным Спасательной службы города, гражданские объекты Севастополя в результате атаки украинских боевиков не были повреждены.

Стоит добавить, что это далеко не первый случай подобной атаки. Две недели назад сообщалось об уничтожении пяти украинских беспилотников и двух безэкипажных катеров — тоже над акваторией Черного моря. Отмечалось, что они следовали в сторону Крыма.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Крыма удовлетворил первые два иска к Украине из-за водной блокады.