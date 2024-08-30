Сходила за грибами: жительница Подмосковья нашла в лесу мумифицированное тело

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

Жительница Подмосковья нашла в лесу мумифицированное тело

Сходила за грибами: жительница Подмосковья нашла в лесу мумифицированное тело

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Личность погибшего уже установлена.

Жительница Подмосковья пошла за грибами и нашла в лесу мумифицированный труп. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах. 

Уточняется, что жуткая находка попалась россиянке в Табловском овраге, расположенном в Ленинском городском округе Московской области.

Личность погибшего уже установлена, им оказался мужчина 1985 года рождения. Следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было, как он погиб и сколько пролежал в овраге — пока не ясно. Точные причины смерти мужчины будут установлены после вскрытия, которое проведут 29 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как житель Санкт-Петербурга вернулся из тюрьмы и нашел в своей квартире мумифицированный труп пенсионерки. Выяснилось, что жилье принадлежало матери петербуржца, она проживала там вместе со своей пожилой подругой. Три года назад ушла из жизни хозяйка квартиры, а в этом году не стало и ее приятельницы. Как удалось установить экспертам, тело пенсионерки пролежало в закрытой квартире около полугода и превратилось в мумию.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

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