Обратный эффект или вред здоровью: чем опасна ягодная диета

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Нутрициолог Садовская: ягодная диета может навредить здоровью

Обратный эффект или вред здоровью: чем опасна ягодная диета

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Способы борьбы с лишним весом постоянно совершенствуются. Однако далеко не все они несут реальную пользу.

Популярная среди россиян ягодная диета может, наоборот, способствовать набору лишнего веса, да и вообще является не совсем полезной для здоровья. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступила врач-нутрициолог Жанна Садовская.

Дело в том, что из-за злоупотребления ягодами в организме возникает дефицит питательных веществ, который становится причиной переедания и, как следствие, набора веса.

«Люди думают, что можно похудеть на ягодных смузи, соках. Если неделю пить ягодный смузи, может, и похудеете на пару килограммов. Но из них, допустим, будет 100 граммов жира, а 900 граммов — вода. А из-за сильного дефицита калорий человек начинает его „заедать“ и тем самым набирает вес еще больше», — объяснила эксперт.

Садовская напомнила, что организм на постоянной основе нуждается в белках, жирах, углеводах, витаминах и различных микроэлементах. А их отсутствие в итоге может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Специалист также посоветовала бороться с лишним весом с помощью сбалансированной диеты, которая включает в себя все группы продуктов. А также отметила главное правило любой диеты — не чувствовать голод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли похудеть с помощью пивной диеты.

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