Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Лидеры стран обсудят актуальные международные и региональные проблемы.

Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября

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Президент России Владимир Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Визит главы государства пройдет по приглашению президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха.

В публикации отмечается, что лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Кроме того, Путин и Хурэлсуха обменяются мнениями по поводу актуальных международных и региональных проблем. Президенты также подпишут двусторонние документы.

«Предусмотрены также беседы Владимира Путина с Председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Д. Амарбаясгаланом и Премьер-министром Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, Владимир Путин поучаствует в мероприятиях, которые посвящены 85-летию совместной победы монгольских и советских вооруженных сил на реке Халхин-Гол над японскими милитаристами, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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