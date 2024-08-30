«Россия помогла нам»: улица Владимира Путина может появиться в Нигере

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

В стране хотят выразить благодарность президенту РФ за оказанную поддержку

«Россия помогла нам»: улица Владимира Путина может появиться в Нигере

Фото: Omar Hama / ТАСС

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В Нигере могут назвать одну из улиц в городах Ниамея и Зиндера в честь президента РФ Владимира Путина в знак благодарности за оказанную поддержку. Об этом сообщили мэры Ниамея и Зиндера Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу.

«Россия помогла нам, поддержала наш народ в трудные времена», — заявил Маман Иссуфу.

Бубакар Сумана Гаранке также добавил, что в Ниамее подумывают создать парк дружбы Нигера и России. Он подчеркнул, что в городе даже есть свободная земля для реализации этого проекта.

«Мы думаем, что построим что-то большое, по образу и подобию России и Нигера», — подчеркнул он.

Во многих странах Африки ценят отношение к ним России. Прежде в столице Нигера — Ниамее — на 15 круговых развязках подняли российские флаги. Целью данной инициативы было отметить узы дружбы и сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военные специалисты из России прибыли в Нигер, чтобы обучить местных военнослужащих.

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