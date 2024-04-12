В Нигере сообщили о прибытии в страну военных специалистов из России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

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В Нигере сообщили о прибытии в страну военных специалистов из России

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Военные специалисты из России прибыли в Нигер, чтобы обучить местных военнослужащих. Об этом сообщило местное Управление радио и телевидения (RTN).

«Нигер оборудован современной системой ПВО, приобретенной в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией. Военная техника, которая состоит из этой системы, прибыла вчера в среду, 10 апреля 2024 года, в Ниамей со 100 российскими военными специалистами, которые установят ее и обучат наших военных», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нигер разорвал военное соглашение с США. Сделали это мятежники, захватившие власть в стране.

Полковник Амаду Абдраман отметил, что делегация из США не соблюдала дипломатический протокол. Нигер не знал, кто войдет в состав американской делегации, стране также не сообщили дату прибытия гостей, как и темы для предстоявшей дискуссии.

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В Нигере сообщили о прибытии в страну военных специалистов из России

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