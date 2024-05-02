В столице Нигера подняли российские флаги

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

В городе Ниамей российский триколор расположили на 15 круговых развязках.

В столице Нигера подняли российские флаги

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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В столице Нигера — Ниамее — на 15 круговых развязках подняли российские флаги. Об этом РИА Новости рассказал источник в администрации города, который пояснил — с Россией у страны сложились самые теплые отношения.

«Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок. Цель этой инициативы — отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, источник отметил, что Нигер входит в Альянс государств Сахеля (AES). Именно поэтому флаги Мали и Буркина-Фасо и означают сотрудничество и дружбу, а вот Россию в это объединение не входит, но, тем не менее, между странами растут дипломатические отношения и отношения в области безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нигер приезжали 100 военных специалистов из России для обучения местных военнослужащих. Также была доставлена учебно-материальная база для подготовки.

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