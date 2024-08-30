Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 23 0

Ранее арест звезды был продлен до 2 февраля 2025 года.

Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Арестованная «королева марафонов» Елена Блиновская частично признала вину в суде. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Звезда интернета полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов, но вот с другими обвинениями Блиновская не согласилась.

Блогершу также обвиняют в отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. 14 августа стало известно, что предстоящий новый год Блиновская встретит за решеткой. Савеловский суд Москвы продлил ее арест до 2 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что суд разрешил Блиновской продать квартиру за 90 миллионов рублей, чтобы погасить свой долг перед налоговой из полученных средств.

С января 2024 года Блиновская содержалась в СИЗО — ей изменили меру пресечения с домашнего ареста из-за того, что она провела у себя дома новогоднюю вечеринку, на которой могла общаться со свидетельницей по уголовному делу, с которой ей нельзя было контактировать из-за ограничений по мере пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновскую подставил ее собственный супруг.

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Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

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