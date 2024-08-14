«Муж хотел ее слить»: звезды о продлении ареста «королеве марафонов» Блиновской

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Ведущая Довлатова заявила, что Блиновскую хотел предать ее собственный муж

«Муж хотел ее слить»: звезды о продлении ареста «королеве марафонов» Блиновской

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Критик Соседов отметил, что ему ничуть не жалко коуча.

Ведущая Алла Довлатова и музыкальный критик Сергей Соседов высказались о продлении ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской. Свое мнение звезды озвучили в эфире шоу «СпецКорр».

«Мне, скажу честно, ее нисколько не жалко. Она для меня чистая мошенница, конечно. Она хотела обогатиться прежде всего, а не помогать людям. И люди для нее — просто материал, расходный материал!», — заявил Соседов.

По его словам, Блиновская просто «вытирала о своих фанатов ноги», наживаясь на вере людей. Критик призвал всех быть бдительными и не доверять подобным онлайн-коучам.

Алла Довлатова заявила, что ей жалко детей Блиновской, которые скучают по матери.

«Мне ее жалко, но, с другой стороны, глупостью было позвать ту бабу, которая фигурировала в ее деле в качестве свидетельницы. Такое ощущение, будто Лену специально муж хотел слить, потому и позвал эту злосчастную женщину», — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест Елене Блиновской на полгода, до 2 февраля 2025 года. Ее обвиняют в неуплате налогов и финансовых махинациях.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
Спохватились: прокуратура ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
21:40
Загремит на пять лет: проигравший суд Разин пригрозил вдове Шатунова тюрьмой
21:20
Умерла обладательница мирового рекорда по бегу Ирина Подъяловская
21:00
«Жестокость и бесчеловечность»: жители Курской области рассказали о нападении ВСУ
20:40
«Муж хотел ее слить»: звезды о продлении ареста «королеве марафонов» Блиновской
20:20
«Что-то более масштабное»: Украина боится ответа России за Курскую область

Сейчас читают

«Воинствующая акушерка»: Урсула фон дер Ляйен уничтожила бундесвер
«Готов быть снизу»: Алексей Воробьев вспомнил, как влюбился в поезде
«Успех не прощают»: Борис Галкин рассказал, кто довел до смерти его сына
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака