Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 83 0

Гладков: количество раненых при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; ВКонтакте / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Среди раненных оказались дети.

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области количество пострадавших выросло до 46 человек. Семеро из них — дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Пятеро мирных жителей погибли. Искренние слова соболезнования всем родным и близким», — заявил Гладков.

По его словам, 46 человек пострадало, госпитализировали 37 мирных жителей, семеро из них — дети. Кроме того, один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Двое взрослых готовят к транспортировке в Москву.

Губернатор подчеркнул, что власти Белгородской области находятся на постоянной связи с российским Минздравом. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

К слову, очередной удар по Белгороду боевики нанесли накануне. Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожалению, не обошлось. Также был нанес большой ущерб и самому городу: в трех многоквартирных домах пробиты кровли и выбиты окна, в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после обстрелов ВСУ сел под Белгородом, были обнаружены более 100 суббоеприпасов.

Тема:
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