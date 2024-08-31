Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области увеличилось
Гладков: количество раненых при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; ВКонтакте / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru
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Среди раненных оказались дети.
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области количество пострадавших выросло до 46 человек. Семеро из них — дети. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Пятеро мирных жителей погибли. Искренние слова соболезнования всем родным и близким», — заявил Гладков.
По его словам, 46 человек пострадало, госпитализировали 37 мирных жителей, семеро из них — дети. Кроме того, один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Двое взрослых готовят к транспортировке в Москву.
Губернатор подчеркнул, что власти Белгородской области находятся на постоянной связи с российским Минздравом. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
К слову, очередной удар по Белгороду боевики нанесли накануне. Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу, однако без жертв, к сожалению, не обошлось. Также был нанес большой ущерб и самому городу: в трех многоквартирных домах пробиты кровли и выбиты окна, в двух социальных и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что после обстрелов ВСУ сел под Белгородом, были обнаружены более 100 суббоеприпасов.
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