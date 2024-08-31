«Это ненормально»: хирург отреагировал на грудь Костенко после пластики

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Поклонники уверены, что модели испортили тело.

«Это ненормально»: хирург отреагировал на грудь Костенко после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Пластический хирург модели Анастасии Костенко заверил, что ее грудь выглядит абсолютно нормально после родов и кормления. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

В прошлом году супруга футболиста Дмитрия Тарасова сделала себе грудь, а потом забеременела в четвертый раз и родила. Поклонников насторожило то, как теперь выглядит тело Костенко. Им показалась, что грудь модели «слиплась» и стали критиковать работу хирурга.

«У нее только восстанавливается грудь после родов и кормления. Мы недавно делали ей УЗИ, все в норме. Роды и беременность влияют на грудь и это нормально, а вот травить за это человека — ненормально», — отметил врач.

Эксперт объяснил, что все вернется в нормальное состояние, когда организм восстановится. Импланты хорошо сохранились, поэтому делать дополнительную операцию Костенко не нужно. 

Недавно Костенко родила своему мужу четвертого ребенка. Она призналась, что эта беременность и роды были самыми трудными, после которых ей пришлось дольше приходить в себя. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Тарасов уговорил Анастасию Костенко на пятого ребенка.

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