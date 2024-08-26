Будет футбольная команда? Тарасов уговорил Костенко на пятого ребенка
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко планируют завести пятого ребенка
Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; Instagram*: tarasov23; 5-tv.ru
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Когда в звездной семье ждать очередное пополнение?
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко планируют в будущем завести еще одного ребенка. Об этом спортсмен сообщил в своем личном блоге.
Тарасов решил ответить на вопросы подписчиков. Кое-кто из поклонников спросил, планируют ли и так уже многодетные родители еще ребятишек.
«Хотим, но не сейчас», — с улыбкой ответила Костенко.
Тогда футболист задал уточняющий вопрос: «Но хотим, да?» Супруга утвердительно кивнула.
Еще совсем недавно, после рождения четвертого ребенка, Костенко была уверена, что больше детей у них не будет. Модели бывает сложно успевать заниматься воспитанием, домашними делами и еще поддерживать себя в привлекательной форме.
Но у Тарасова есть мечта, чтобы у него была своя детская футбольная команда. И, видимо, Костенко решила уступить мужу.
Супруги воспитывают четверых детей: Милану, Еву Алексея и Ярослава. Кроме того, у Тарасова есть и пятый ребенок — дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.
Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько Дмитрий Тарасов тратит в месяц на Анастасию Костенко.
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