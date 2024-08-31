«Со мной интересно»: что известно о новой любовной мишени Тимати

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Рэпер Тимати проявил неоднозначное внимание к ведущей Олесе Иванченко

«Со мной интересно»: что известно о новой любовной мишени Тимати

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Более двух лет исполнитель встречается с моделью Валентиной Ивановой. Разрушит ли эфирный флирт этот роман?

Рэпер Тимати флиртовал с ведущей Олесей Иванченко. Об этом стало известно во время шоу на VK Видео.

Исполнитель, с первых минут участия в съемке нового выпуска, где гостям составляют астрологические карты, стал проявлять повышенный интерес к соведущей программы. Он пристально смотрел на Иванченко, улыбался и задавал провокационные вопросы.

В конце Тимати попросил проверить их на совместимость, несмотря на то, что он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой более двух лет. Иванченко в просьбе не отказала и стала активно демонстрировать свои лучшие стороны, интригуя рэпера.

«Моя Луна бы подсвечивала твое Солнце. Что скрывать, я умна, со мной интересно», — не стесняясь заявила Олеся.

Примечательно, что история на этом не закончилась. Тимати стал подогревать интерес поклонников к флирту с Олесей в своем блоге в Сети. Рэпер выложил фото, подписав, что устал разговаривать с автоответчиком и ждет саму Иванченко.

Подписчики уже устали гадать и просто ждут комментария ситуации от предполагаемой пары. Многие заявили, что такой союз им нравится.

«Буду нервно ждать, когда они начнут встречаться», — написала поклонница Эля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати намекнул на скорую свадьбу.

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