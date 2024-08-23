«Я более чем готов»: Тимати намекнул на скорую свадьбу со своей девушкой

Для 41-летнего рэпера это будет первый брак.

У рэпера Тимати в жизни было много мимолетных увлечений. Сейчас ему уже 41 год и, похоже, артист наконец-то готов связать себя узами брака. Об этом артист рассказал ведущим Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлеву на шоу в VK Видео.

В новом выпуске шоу, где гостям составляют астрологические карты, Олеся Иванченко предположила, что у рэпера есть страх серьезных отношений. Тимати поспешил опровергнуть эти слова и заявил, что уже готов браку.

По его словам, он был не против связать себя узами брака, но для этому ему нужен был человек, в котором он будет полностью уверен. Он также добавил, что хотел бы жениться лишь раз, и чтобы это было на всю жизнь.

«У меня отсутствует фобия официального брака. С самого начала я знал, что мне хотелось бы связать себя узами брака с человеком, в котором я на сто процентов уверен, чтобы это было один раз и без разводов. Поэтому я не спешил», — сказал он.

Тимати дал понять, что уже достаточно погулял и теперь готов сознательно выбрать себе женщину в жены.

«Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Был достаточно долго в свободном статусе. Мне кажется, к 40 годам как-то сознательно подойти обстоятельно к этому вопросу», — добавил он.

Более того, он готов жениться уже в ближайшем будущем.

«Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать все это правильно. Возможно в самом ближайшем обозримом будущем…», — сказал рэпер.

Сейчас рэпер состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Пара вместе уже более двух лет. Известно, что девушка уже знакома с мамой артиста — Симоной Юнусовой. Судя по совестным фото в соцсетях, они даже неплохо поладили. Другие члены семьи музыканта также тепло приняли девушку.

Поклонники сразу предположили, что рэпер в скором времени сделает предложение и избранницей его станет именно Иванова. Если это произойдет, то это будет первая свадьба в жизни Тимати.

Ранее 5-tv.ru писал, что младший сын Тимати восхитил скрытым талантом. Кажется, в семье рэпера стало на одного маленького артиста больше.