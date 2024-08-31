«Решил отдохнуть от меня»: Тодоренко в свой день рождения осталась без мужа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 143 0

Певец Топалов подарил супруге Тодоренко на день рождения билет на концерт

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда при этом предпочла отметить праздник в нестандартных условиях.

Телеведущая Регина Тодоренко отметила 34-летие на работе. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала во время II-го турнира по спортивным бальным танцам «MIDNIGHT BALL» Марии Мельниковой.

В прошлом году звезда отметила день рождения с размахом. Несмотря на успех мероприятия, новую цифру Тодоренко встретила на работе. О полученном опыте она не жалеет. Регина поделилась, что проект, выпавший на этот день, ей очень по душе и она была рада там оказаться.

«Ну как-то 34 года… Я думаю, не такая уж дата, чтобы праздновать. В прошлом году у меня был фантастический день рождения. Я наконец-то собрала за долгое время своих друзей. Мы очень громко отпраздновали. Было весело, была классная группа, которая сопровождала праздник, офигенный ведущий, конкурсы, электрошокер. В этом году я решила поставить на эту дату работу», — поделилась Тодоренко.

Рассказала Регина и о подарке от любимого: телеведущая замужем за певцом Владом Топаловым. Он преподнес ей на торжество билет на концерт исполнителя Джастина Тимберлейка, который пройдет в Париже. Однако артист не полетит с женой. Тодоренко по этому поводу пошутила, что ему просто нужно отдохнуть от нее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Тодоренко заявила о поступлении в университет.

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