Тодоренко заявила о поступлении в университет: «Начала готовиться»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Телеведущая Тодоренко заявила о подготовке к поступлению в университет

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Регина Тодоренко / todorenkoregina; 5-tv.ru

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Знаменитость поделилась с подписчиками ближайшими планами и проектами.

Телеведущая Регина Тодоренко собралась поступать в университет. Об этом она сообщила подписчикам своего Telegram-канала.

«Из последнего, что происходит в моей жизни: меня пригласили на очень интересный проект. Это талант-шоу, вокальный проект, где я выступлю… пока не скажу, в роли кого. И второе: я начала готовиться к важному событию в моей жизни — я поступаю в университет», — заявила телезвезда.

В каком именно вузе 34-летняя Тодоренко собралась грызть гранит науки и какую специальность осваивать, она умолчала.

При этом еще совсем недавно, в первых числах августа, супруга певца Влада Топалова заявляла, что собирается родить третьего ребенка в следующем году.

Свои планы Тодоренко озвучила на фестивале DREAM Fest в Баку после того, как его организатор, певец и бизнесмен Эмин Агаларов, то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что все дети, которые будут зачаты на мероприятии в этом году, станут обладателями квартир в фешенебельном жилом комплексе Sea Breeze на берегу Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего Регину Тодоренко заподозрили в третьей беременности.

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