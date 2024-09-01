«Объявил ультиматум»: Болгар обвинила Дурова в блокировке счетов на содержание их детей

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Ирина Болгар обвинила Дурова в блокировке банковских карт на расходы для детей

«Объявил ультиматум»: Болгар обвинила Дурова в блокировке счетов на содержание их детей

Фото: www.globallookpress.com / vk.com

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На днях она лишила бизнесмена родительских прав.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, обвинила бизнесмена в блокировке банковских карт для семейных расходов. Написала она об этом на странице в соцсети.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я много лет пользовалась для семейных расходов. Он также перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов, такие как обучение, проездные, медицинские расходы и другое», — написала Болгар.

Также она заявила, что Дуров якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей. По словам девушки, бизнесмен пытался помешать ей и их детям остаться в Европе.

«На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей», — добавила Болгар.

После этого, отметила она, Дуров заблокировал возможность личного контакта.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Спустя несколько дней содержания под стражей, 28 августа, предпринимателя взяли под судебный надзор во Франции. Вечером того же дня Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. От комментариев журналистам он воздержался.

Одновременно стала набирать обороты история Ирины Болгар и Павла Дурова. Точнее, называющая себя матерью троих детей бизнесмена стала выговариваться в интернете о том, какой тот плохой отец. Болгар даже подала против Дурова иск в Швейцарии.

Она заявила, что миллиардер якобы применил насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Причем речь идет о сразу двух инцидентах, в результате которых мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга. На днях трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил Дурова родительских прав.

Был и другой иск против Дурова, его Болгар подавала в 2023 году. Она требовала единоличную опеку над тремя детьми, рожденными от бизнесмена. Суд в Женеве встал на сторону Болгар.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог Вероника Степанова поставила под сомнение факт существования Болгар. По ее словам, личность этой дамы может оказаться проделками нейросети.

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