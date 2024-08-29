Павла Дурова лишили родительских прав на совместных детей с Болгар

Женщина обвинила бизнесмена в применении насилия к младшему сыну.

В Швейцарии трибунал по защите детей и взрослых лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав. Об этом сообщила подруга бизнесмена Ирина Болгар на странице в соцсети.

«Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших троих детей», — написала она.

Прежде Болгар подала против Дурова иск в Швейцарии. Она заявила, что миллиардер якобы применил насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Причем речь идет о сразу двух инцидентах, в результате которых мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга.

Был и другой иск против Дурова, его Болгар подавала в 2023 году. Она требовала единоличную опеку над тремя детьми, рожденными от бизнесмена. Суд в Женеве встал на сторону Болгар.

Задержание Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая возлюбленная Павла Дурова отпраздновала 44-летие в день его задержания.