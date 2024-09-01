«Встаю в очередь на алименты»: девушка вратаря Сафонова объявила о свадьбе

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Девушка вратаря Сафонова Кондратюк объявила о скорой свадьбе

«Встаю в очередь на алименты»: девушка вратаря Сафонова объявила о свадьбе

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новую избранницу футболиста не волнует, что он не выплачивает деньги бывшей жене на содержание маленькой дочери.

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов собирается жениться во второй раз. Его избранницей стала стендап-комик Мария Кондратюк. Об этом она сообщила в эфире интернет шоу.

Некоторое время комик скрывала этот факт от своих поклонников. Для этого она специально не надевала помолвочное кольцо. Но теперь решила объявить о своем счастье.

«Я специально не освещала этот вопрос. Встаю в очередь на алименты», — пошутила Марина.

Шутка зашла не всем поклонникам Марии. Футболист ради нее развелся со своей женой Анастасией Казачек, и при этом отказывается платить алименты на содержание маленькой дочери Майи. Он задолжал около 60 миллионов рублей.

Суд обязал Сафонова выплачивать бывшей жене 25% от доходов в качестве алиментов на ребенка. Сейчас супруги продолжают делить имущество.

Часть подписчиков теперь считает, что Кондратюк станет следующей, кто будет с ним разводиться. И ждут, когда концепт ее шуток поменяется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что футболист Матвей Сафонов покинул Россию с 60-миллионным долгом по алиментам.

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
Что любимый фильм может рассказать о вашей нервной системе
12:49
«Поиски продолжатся»: спасатели нашли тела на месте обломков Ми-8 на Камчатке
12:36
ВС России освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР
12:02
«Встаю в очередь на алименты»: девушка вратаря Сафонова объявила о свадьбе
11:27
«Как на исповеди»: Евгений Стеблов о последней встрече с сыном-монахом
11:11
«Очень страшная ситуация»: подробности пожара в деревне Юрцово

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака