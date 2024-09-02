Неизвестный открыл стрельбу у ресторана на Патриарших прудах в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 54 0

В Москве в районе Патриарших прудов произошла стрельба, есть задержанный

Фото, видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru

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Решившего использовать травматический пистолет мужчину доставили в отдел полиции.

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы, в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

Отмечается, что в результате инцидента был задержан и доставлен в отдел полиции один человек. В ходе обыска у него были найдены травматический пистолет и полная обойма. Кроме того, на месте событий у ресторана «Аист» были найдены две гильзы.

Фото, Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc; 5-tv.ru

По предварительной информации, перед ЧП произошла драка, в которой приняли участие 20 человек, затем послышались звуки выстрелов. На место приехали полицейские, они оцепили здание ресторана и провели эвакуацию посетителей.

Установление обстоятельств конфликта в центре Москвы находится на контроле Пресненской межрайонной прокуратуры.

«По предварительным данным, в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие», — говорится в сообщении в ведомственном Telegram-канале.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании открывшего стрельбу недалеко от станции метро «Пионерская» в Санкт-Петерубрге мужчины. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП — на парковке перед торговым центром (ТЦ) «Сити Молл».

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