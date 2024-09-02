Кушанашвили в голос посмеялся над заявлениями Киркорова о занятиях спортом

Телеведущий и известный светский сплетник Отар Кушанашвили не верит в спортивные достижения народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Глазам своим, видящим стройного человека с мужественными объемами в бицепсах, верит, а вот рассказам о ежедневных тренировках на износ — нет. И смеется в голос, обсуждая эту тему на своем шоу в интернете.

Очевидно, журналист пополнил ряды уверенных в том, что красота короля российской эстрады — целиком и полностью заслуга пластических хирургов.

«Рассказывает, как он занимается спортом… Он подчеркивает — с пяти до десяти утра каждый день! Ну ему 57 лет, ну на *** (зачем) это говорить? Корреспондент газеты „Жизнь“ в это поверит, но мы…» — прыская и сгибаясь пополам говорил Кушанашвили под хохот коллег.

Филипп Киркоров потряс своей формой звезд шоу-бизнеса и поклонников на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Он появился на красной дорожке в облегающих джинсах и майке, продемонстрировав во всей красе объемные руки, покрытые татуировками. И дал начало многодневной дискуссии о содержании этих рук. Что там — синтол, как у Кирилла «Руки-базуки» Терешина, или настоящие мышцы, добытые потом. Без крови, скальпелей и игл.

Сам артист не скрывает, что удалил излишки жира по всему телу с помощью пластической хирургии. А потом, мол, когда реабилитация кончилась, отправился в тренажерный зал поддерживать фигуру традиционными методами. Да еще и от сладкого отказался и от газировки, а каждый излишек вкусненького отрабатывает с двойным усердием. Никогда Филипп Бедросович не был фанатом спорта, а тут… Стал, говорит, старше и захотел сохранить себя в памяти потомков красавцем.

«У меня каждое утро начинается в пять утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С пяти до десяти утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявляет Киркоров.

Что ж, красивым человеком хочется быть каждому, да и в щедрости природы в случае артиста сомневаться не приходится — он всегда был мужчиной ярким и привлекающим внимание.

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