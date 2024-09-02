Кушанашвили в голос посмеялся над заявлениями Киркорова о занятиях спортом

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 50 0

Мускулистый, подтянутый, покрытый брутальными татуировками Филипп Бедросович приковал к себе все взгляды на «Новой волне». Но не впечатлил Отара Шалвовича.

Кушанашвили в голос посмеялся над заявлениями Киркорова о занятиях спортом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущий и известный светский сплетник Отар Кушанашвили не верит в спортивные достижения народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Глазам своим, видящим стройного человека с мужественными объемами в бицепсах, верит, а вот рассказам о ежедневных тренировках на износ — нет. И смеется в голос, обсуждая эту тему на своем шоу в интернете.

Очевидно, журналист пополнил ряды уверенных в том, что красота короля российской эстрады — целиком и полностью заслуга пластических хирургов.

«Рассказывает, как он занимается спортом… Он подчеркивает — с пяти до десяти утра каждый день! Ну ему 57 лет, ну на *** (зачем) это говорить? Корреспондент газеты „Жизнь“ в это поверит, но мы…» — прыская и сгибаясь пополам говорил Кушанашвили под хохот коллег.

Филипп Киркоров потряс своей формой звезд шоу-бизнеса и поклонников на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Он появился на красной дорожке в облегающих джинсах и майке, продемонстрировав во всей красе объемные руки, покрытые татуировками. И дал начало многодневной дискуссии о содержании этих рук. Что там — синтол, как у Кирилла «Руки-базуки» Терешина, или настоящие мышцы, добытые потом. Без крови, скальпелей и игл.

Сам артист не скрывает, что удалил излишки жира по всему телу с помощью пластической хирургии. А потом, мол, когда реабилитация кончилась, отправился в тренажерный зал поддерживать фигуру традиционными методами. Да еще и от сладкого отказался и от газировки, а каждый излишек вкусненького отрабатывает с двойным усердием. Никогда Филипп Бедросович не был фанатом спорта, а тут… Стал, говорит, старше и захотел сохранить себя в памяти потомков красавцем.

«У меня каждое утро начинается в пять утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С пяти до десяти утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявляет Киркоров.

Что ж, красивым человеком хочется быть каждому, да и в щедрости природы в случае артиста сомневаться не приходится — он всегда был мужчиной ярким и привлекающим внимание. 

Ранее 5-tv.ru писал о госпитализации отца народного артиста Бедроса Киркорова.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:42
«Я просто в шоке. Белоруссия знает, что я люблю»: Ольга Бузова о концерте в Лиде
4:20
Днем траура объявили 3 сентября на Камчатке в связи с крушением Ми-8
3:58
Пятый раз как в первый: Дарья Жукова перестала скрывать беременность
3:40
Белоусов поздравил военных ВС РФ с освобождением Константиновки и Кирово
3:24
Кушанашвили в голос посмеялся над заявлениями Киркорова о занятиях спортом
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Игорь Крутой о своем подопечном: «Мать в тюрьме, у бабушки онкология»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака