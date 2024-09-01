Отец Филиппа Киркорова народный артист РФ Бедрос Киркоров госпитализирован в отделение реанимации московской больницы. Накануне, ему стало плохо в собственной квартире и помощница незамедлительно вызвала врачей.

По данным 5-tv.ru, состояние 92-летней знаменитости тяжелое. Медики диагностировали проблемы с легкими.

Несмотря на периодически проявляющиеся проблемы со здоровьем и возраст, Киркоров старший ведет активную социальную и общественную жизнь, появляясь то на мероприятиях, то на телевидении. К слову, медикам пришлось дважды вытаскивать отца короля российской эстрады из критического состояния, но Бедрос Филиппович однажды даже сбежал из клиники, как писали потом в СМИ.