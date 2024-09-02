Партия Алиева лидирует на парламентских выборах в Азербайджане

Правящая партия Азербайджана, лидером которой является президент страны Ильхам Алиев, — «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан» — Прим. ред.) — получает большинство мест в парламенте страны, следует из данных центризбиркома после обработки протоколов с 91% избирательных участков.

Согласно предварительным подсчетам, сторонники главы государства получают по меньшей мере 68 из 125 депутатских мандатов.

В ЦИК добавили, что к моменту закрытия избирательных участков в 19:00 (18:00 мск) явка составила 37,27%.

«На парламентских выборах <…> проголосовали 2 миллиона 196,771 тысячи человек», — приводит РИА Новости слова председателя республиканского центризбиркома Мазахира Панахова.

На пресс-конференции он добавил, что к утру понедельника ЦИК рассчитывает получить данные со всех участков. Также со 2 сентября избирательная комиссия начнет рассмотрение поступивших жалоб.

Согласно законодательству Азербайджана, выборы признаются состоявшимися при любом числе пришедших на участки для голосования. Окончательные итоги подведут в течение 20 дней, после чего протокол будет передан в конституционный суд, который за десять дней должен огласить свой вердикт по поводу итогов выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на выборах в Британии консерваторы потерпели оглушительное поражение.