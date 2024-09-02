«Боль и позор моей жизни»: Дана Борисова о рисках экспериментов со внешностью

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Дана Борисова назвала страшными побочные эффекты от препарата «Оземпик»

«Боль и позор моей жизни»: Дана Борисова о рисках экспериментов со внешностью

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Знаменитая блондинка призналась в двух самых страшных ошибках своей жизни.

Телеведущая Дана Борисова не раз спорила с природой в вопросах красоты. Ради стройности и молодости лица она перенесла липосакцию, контурную пластику, лобно-височный лифтинг, подтянула веки — сделала те самые «лисьи глазки». Это вмешательство ее особенно порадовало. По словам звезды, после восстановления она не могла пропустить ни одного зеркала. Но и без ошибок не обошлось. Двух самых больших, по ее мнению, ошибок.

«Это трагедия, боль и позор моей жизни. Все беды со внешностью пошли от употребления запрещенных веществ… С пагубной зависимостью я боролась очень долго и — слава Богу, хвала медикам и спасибо за поддержку родным и близким — у меня получилось с этим справиться», — призналась Борисова в интервью Prozvezd.

Вторая ошибка — похудение с помощью препарата для диабетиков. Многие знаменитости купились на быстрый эффект «Оземпика» и только ощутив его последствия, осознали риски. Дане Борисовой, по ее словам, во всех смыслах дорого обошлось решение принимать его. В ее случае лекарство дало «страшные побочные эффекты».

Что же касается пластических операций, селебрити ни о чем не жалеет. Она с сожалением констатирует, что «с возрастом красавицы становятся некрасивыми». Принять свои «сползшие брови Брежнева» она была не готова. И, вдохновившись образом топ-модели Беллы Хадид, решилась на этот эксперимент.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Дана Борисова с «лисьими глазками».

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