Такого никто не ожидал: Дана Борисова показала лицо после пластики

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Дана Борисова осталась довольна результатами пластической операции

Такого никто не ожидал: Дана Борисова показала лицо после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая продолжает менять свою внешность. На этот раз она сделала «лисьи глазки».

Телеведущая Дана Борисова осталась очень довольна тем, как выглядят ее глаза после пластической операции. Результаты она показала в своем личном блоге.

Instagram* / danaborisova_official

«Выполнены лифтинг лба и висков, изменение формы глаз „лисьи глазки“ и нижняя блефаропластика», — рассказала Борисова.

По словам телеведущей, ей настолько нравится ее внешний вид, что она теперь не может пройти мимо зеркал. Однако мнения подписчиков разделились. Одни утверждали, что Борисовой такие изменения пошли на пользу, а другие оказались недовольны. Критики уверены, что Дана уродует себя.

Но звезда отказывается слушать хейтеров. Она продолжает прибегать к операциям и даже не отказывает в этом своей 17-летней дочери Полине. На днях девочка попросила маму в честь дня рождения оплатить ей ринопластику — процедуру по изменению формы носа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова рассекретила нового возлюбленного.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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