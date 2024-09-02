Собянин поздравил москвичей с Днем знаний

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Мэр Москвы передал самые теплые поздравления первоклассникам и их родителям.

Собянин поздравил москвичей с Днем знаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем знаний.

«Новый учебный год — новые планы и мечты. Долгожданные встречи с теми, по кому успели соскучиться за летние каникулы», — написал Собянин в своем Telegram.

Градоначальник передал «самые теплые поздравления» первоклассникам, отметив, что они отправляются «в мир, наполненный познанием и творчеством».

«Вас ждут яркие впечатления, новые друзья и замечательные учителя. Пусть наступающий учебный год будет для каждого успешным!» — указал он.

Ранее мэр заявил, что все столичные учебные заведения готовы к новому учебному году. Это около пяти тысяч зданий детских садов, школ и колледжей. По программе текущего ремонта работы проведены в более чем 2 тыс. зданий. Построено и введено в эксплуатацию 30 новых зданий.

+26° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

13:50
Собянин поздравил москвичей с Днем знаний
13:34
Человеческий фактор? Следствие допускает две основные причины крушения Ми-8 на Камчатке
13:23
«Заядлый грибник за столом»: что Александр Буйнов собирает на своем участке
13:10
Путин дал интервью в преддверии визита в Монголию: главные заявления
13:04
Умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь
13:00
Праздник для детей и родителей: как проходят линейки в регионах России

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
Спустя 20 лет затишья: Крутой прокомментировал возвращение Губина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео