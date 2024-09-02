Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем знаний.

«Новый учебный год — новые планы и мечты. Долгожданные встречи с теми, по кому успели соскучиться за летние каникулы», — написал Собянин в своем Telegram.

Градоначальник передал «самые теплые поздравления» первоклассникам, отметив, что они отправляются «в мир, наполненный познанием и творчеством».

«Вас ждут яркие впечатления, новые друзья и замечательные учителя. Пусть наступающий учебный год будет для каждого успешным!» — указал он.

Ранее мэр заявил, что все столичные учебные заведения готовы к новому учебному году. Это около пяти тысяч зданий детских садов, школ и колледжей. По программе текущего ремонта работы проведены в более чем 2 тыс. зданий. Построено и введено в эксплуатацию 30 новых зданий.