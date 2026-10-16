Российские школьники уходят на вынужденные каникулы

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В нескольких областях временно приостановили занятия, чтобы замедлить распространение инфекций среди детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Российские школьники уходят на вынужденные каникулы. Как пишут «Известия», из-за гриппа и ОРВИ ограничения ввели уже в десяти регионах.

В Тверской области самая сложная ситуация. Там эпидемический порог заболеваемости превышен более чем на 20%. Частичный карантин в школах и садах объявили также в Тюменской, Омской, Волгоградской и Саратовской. Еще в четырех областях он действует уже больше недели. В Роспотребнадзоре считают, что дополнительные выходные помогут разорвать цепочку заражений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с наступлением сезона ОРВИ и гриппа в России активизировались мошенники. Они используют растущую тревогу жителей из-за вирусов. Как пишут «Известия», аферисты притворяются сотрудниками поликлиник. Звонят потенциальным жертвам с предложением вакцинироваться или пройти обследование без очереди. А для подтверждения фальшивой записи спрашивают код из СМС, который на самом деле открывает доступ, например, к «Госуслугам».

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