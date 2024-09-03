Не стоит игнорировать: на какую болезнь может указывать постоянная горечь во рту

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 49 0

Врач Антюфеева: редко исчезающая горечь во рту может указывать на проблемы с ЖКТ

Не стоит игнорировать: на какую болезнь может указывать постоянная горечь во рту

Фото: www.globallookpress.com / © Andrey Arkusha

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Проблемы со здоровьем полости рта могут быть далеко не единственными.

Постоянная горечь во рту, которая не исчезает после чистки зубов, может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

«Кольцо мышечных волокон в нижней части пищевода не дает проглоченной пище двигаться обратно вверх», — пояснила специалист.

Врач-гастроэнтеролог отметила, что именно на ЖКТ чаще всего указывает горечь во рту. Порой это может привести к серьезным последствиям для человека, например, воспалению или язве пищевода.

Другая не менее редкая причина — это проблемы со здоровьем полости рта, начиная от кариеса и заканчивая инфекциями. Ксеростомия, то есть сухость во рту из-за уменьшения количества слюны, тоже выступает маркером заболеваний, но уже других. Речь идет, например, о сахарном диабете или болезни Шегрена.

Антюфеева добавила, что и кандидоз полости рта также не стоит исключать. При этом врач подчеркнула, что именно временный горький привкус во рту после употребления отдельных продуктов — это нормальное явление.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких проблемах с зубами может говорить неприятный запах изо рта.

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