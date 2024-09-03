Не стоит игнорировать: на какую болезнь может указывать постоянная горечь во рту

Проблемы со здоровьем полости рта могут быть далеко не единственными.

Постоянная горечь во рту, которая не исчезает после чистки зубов, может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

«Кольцо мышечных волокон в нижней части пищевода не дает проглоченной пище двигаться обратно вверх», — пояснила специалист.

Врач-гастроэнтеролог отметила, что именно на ЖКТ чаще всего указывает горечь во рту. Порой это может привести к серьезным последствиям для человека, например, воспалению или язве пищевода.

Другая не менее редкая причина — это проблемы со здоровьем полости рта, начиная от кариеса и заканчивая инфекциями. Ксеростомия, то есть сухость во рту из-за уменьшения количества слюны, тоже выступает маркером заболеваний, но уже других. Речь идет, например, о сахарном диабете или болезни Шегрена.

Антюфеева добавила, что и кандидоз полости рта также не стоит исключать. При этом врач подчеркнула, что именно временный горький привкус во рту после употребления отдельных продуктов — это нормальное явление.

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