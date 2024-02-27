Принюхайтесь: запах изо рта может указывать на конкретные заболевания

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 34 0

Стоматолог Писарев: неприятное дыхание — это первый признак кариеса

Принюхайтесь: запах изо рта может указывать на конкретные заболевания

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Стоит ли сразу бежать к врачу или можно повременить?

С проблемой неприятного запаха сталкивается большое количество людей. При этом не все осознают, что все связано с заболеваниями полости рта. Подробнее об этом рассказал стоматолог-терапевт Европейского Медицинского Центра (EMC) Павел Писарев изданию Газета.ру.

По словам стоматолога, зубные камни, кариес, стоматит, периодонтит и другие неприятности являются причинами неприятного запаха. При этом чувствуется именно гнилостный запах.

«Галитоз (зловонное дыхание) — это первый признак кариеса зубов, заболеваний слизистых оболочек полости рта и некачественных протезов. В этих случаях неприятный запах ощущается человеком постоянно, а гигиенические средства для полости рта помогают справиться с несвежим дыханием ненадолго и полностью устранить проблему не удается», — объяснил Писарев.

Есть и другой вид запаха, например, рыбный. Он может означать почечную недостаточность. А при диабете возникает фруктовый аромат. Запах ацетона может говорить о развитии кетоацидоза.

«Различные заболевания ЖКТ — это еще одна причина неприятного запаха изо рта. При гастроэзофагеальном рефлюксе несвежее дыхание будет отдавать кислым, а язва и воспаление двенадцатиперстной кишки „пахнут“ тухлыми яйцами», — отмечает врач.

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