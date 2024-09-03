«Невозможно определить»: консервированный горох может быть смертельно опасен
Нутрициолог Соломатина: в консервах с горохом может находиться ботулотоксин
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru
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Причина — в ядовитом веществе, которое сохраняется в этом продукте годами.
В любых консервах могут сохраняться споры токсина, который приводит к ботулизму. И горох не является исключением. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание. Инкубационный период, как правило, составляет от нескольких часов до пяти суток с момента попадания токсина в организм. При тяжелом течении болезни высока вероятность летального исхода.
По словам Соломатиной, ботулотоксин, вызывающий это заболевание, может содержаться даже в меде. Причем, речь идет не только о производствах, но и домашних заготовках.
«Этот токсин размножается только в безвоздушной среде. Он достаточно устойчив к разному роду воздействия. То есть не помогает ни высушивание, ни солнечный цвет. Единственное — кипячение убивает сам токсин. Но споры могут сохраняться очень долго и нужно кипятить не менее пяти часов», — отмечает нутрициолог.
Чтобы обезопасить себя от отравления ботулотоксином, специалист советует обращать внимание на срок годности продуктов.
«Ни в коем случае не покупать вздутые банки, либо поврежденные. Но, в принципе, на вкус, запах его невозможно определить», — объясняет Соломатина.
Отравление токсином может быть достаточно серьезным. Признаки заболевания ботулизмом очень похожи на состояние, которое возникает при инсульте. Главное — вовремя оказать пострадавшему медицинскую помощь
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько можно хранить продукты в открытом виде.
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