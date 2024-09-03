«Прекоматозное состояние»: Охлобыстин едва не потерял дочь

Актер признался, что до сих пор помнит «странные застывшие глаза» своего третьего ребенка.

Третья дочь актера Ивана Охлобыстина — Варвара едва не умерла в младенчестве. Драматической историей звезда «Интернов» поделился в своем Telegram-канале.

«Варя во младенчестве едва не умерла. Мы ее завернули в кокон классическим пеленанием, положили под одеяло. И сами уснули, были выжатые как лимон. Она плакала-плакала и сползла по подушке. И лицо ей закрыло одеялом. Видимо, был недостаток кислорода», — поделился Охлобыстин.

Приехавший на вызов встревоженных родителей медик посоветовал дать ребенку валерьянку. Однако актер и его супруга усомнились в правильности диагноза. По словам Охлобыстина, ребенок был «синий», и у него были «странные застывшие глаза».

«Я вызвал еще одну скорую, приехала реанимация, и врач говорит: „Она же в прекоматозном состоянии, у нее кислородное голодание“», — рассказал актер.

Совсем недавно, в середине августа, Охлобыстин выдал 25 летнюю Варвару замуж. Избранником девушки стал барбер Максим Захаров. Как отметил актер, в его доме все происходит «по классике», и дети создают собственные семьи и покидают гнездо в том порядке, в котором родились. Третья дочка третьей замуж и выходит. Она музыкант, а еще вместе с женихом девушка открыла собственный бизнес — мужские парикмахерские.

«Варька работает музыкальным редактором, она продолжает писать музыку. При этом у них с будущим супругом свой бизнес, они открыли какие-то мегасалоны, мужские парикмахерские. Эта тема сейчас модная: он один из лучших барберов в России, да и в мире. У них вообще клевая пара, очень смешная, все как надо», — поделился Охлобыстин.

Сам актер давно и счастливо женат на коллеге, звезде советской кинодрамы «Авария — дочь мента» Оксане Арбузовой. Они встретились в 1995-м и уже через пару месяцев стали мужем и женой. В семье шестеро детей: четыре дочери — Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна, и два сына — Василий и Савва. Младшему Савве весной исполнилось 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как и за что на Охлобыстина обиделся его американский коллега по комедийному телесериалу «Интерны» Один Байрон.